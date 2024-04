Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Urkundenfälschung kostet über 3.500 Euro

Hamburg (ots)

Am Donnerstag wollte ein 33-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger von Hamburg nach Wien fliegen. Gegen 17:30 Uhr wurde er durch Kräfte der Bundespolizei kontrolliert. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann seit dem 12. April 2024 von der Staatsanwaltschaft Landshut gesucht wurde. Wegen Urkundenfälschung waren 70 Tagessätze zu jeweils 50 Euro zu zahlen. Alternativ standen 70 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Hinzu kamen Verfahrenskosten in Höhe von 82,50 Euro. Der Mann konnte die geforderte Gesamtsumme in Höhe von 3582,50 Euro zahlen und anschließend nach Österreich fliegen.

