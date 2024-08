Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Zerkratzter Pkw in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Bereits am Freitag, 09.08.2024, in der Zeit zwischen 5 Uhr und 10:30 Uhr, wurde in der Rischbachstraße in St. Ingbert, unweit der Marienstraße, ein Pkw beschädigt. Der Peugeot 307 der 28-jährigen Anwohnerin wurde wohl an der Straße parkend mutwillig zerkratzt. Es fanden sich an allen Fahrzeugseiten Kratzspuren im Lack. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich. Es wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Sollten Anwohner oder Passanten verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Tatbegehung gemacht haben, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) gebeten.

