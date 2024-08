Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit verletztem E-Bike-Fahrer

St. Ingbert (ots)

Am 09.08.2024 ereignete sich gegen 14:15 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden im Bereich der Einmündung Saarbrücker Straße / Alleestraße in 66386 St. Ingbert. Ein augenscheinlich die Saarbrücker Straße in Richtung Rentrisch fahrender und bevorrechtigter E-Bike-Fahrer wurde hierbei von einem aus der Alleestraße einbiegendem PKW-Führer erfasst, wodurch der E-Bike-Fahrer schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurde. Er wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW-Führer blieb unverletzt. Die monetäre Schadenshöhe an den unfallbeteiligten Fahrzeugen liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion St. Ingbert bittet darum, dass sich mögliche Zeugen des Unfalls mit hiesiger Dienststelle in Verbindung setzen (06894/1090).

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell