POL-IGB: Sachbeschädigung an Gebäude der Polizeiinspektion St. Ingbert mit Täterfeststellung

St. Ingbert (ots) - Am 24.07.2024 und 25.07.2024 kam es in der Poststraße in St. Ingbert zu jeweils einer Verkehrsunfallflucht. Am 24.07.2024 wurde im Bereich des rechtsseitig gelegenen Parkplatzes im Zeitraum von 09:50 Uhr und 11:10 Uhr ein schwarzer Skoda im Bereich der hinteren rechten Fahrzeugtür beschädigt ...

