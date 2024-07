Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Mann überfahrt unter Betäubungsmittelbeeinflussung einen Fahrbahnteiler in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 29.07.2024 ereignete sich gegen 23:40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kaiserstraße, in St. Ingbert, unweit der Obergasse. Ein 24-Jähriger aus Saarwellingen fuhr mit seinem Toyota Yaris aus Richtung St. Ingbert-Rohrbach kommend, in Fahrtrichtung St. Ingbert-Mitte. Aus unbekannten Gründen überfuhr er mit seinem Fahrzeug einen baulich abgesetzten Fahrbahnteiler, dessen Beschilderung er total beschädigte. Auch sein Fahrzeug wurde dabei total beschädigt, verlor auf der Fahrbahn Öl und war nicht mehr fahrbereit. Verletzungen zog sich der Fahrer im Zuge des Unfallgeschehens nicht zu. In der Folge verständigte der Mann selbst die Polizei per Notruf über das Unfallgeschehen. Ein weiterer Fahrzeugführer, ein 23-jähriger St. Ingberter, beschädigte sich den Reifen seines Fahrzeugs beim Passieren der Unfallstelle und Überfahren des Trümmerfeldes, welches sich über beide Fahrbahnen erstreckte. Durch die eingesetzten Beamten wurde vor Ort schnell festgestellt, dass der Fahrer des Toyotas unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zur Feststellung des Ausmaßes der Beeinflussung, musste beim Fahrer eine Blutprobe in einem nahegelegenen Krankenhaus entnommen werden. Es wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Fahrbahn war für ca. 2 Stunden nur einspurig befahrbar. Zu besonderen Beeinträchtigungen des Verkehrs kam es jedoch nicht. Das verunfallte Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst von der Örtlichkeit entfernt werden. Durch eine von der Stadt St. Ingbert beauftragte Firma wurde die Straße notdürftig gereinigt und es wurden entsprechende Hinweisschilder aufgestellt. Der entstandene Sachschaden befindet sich im unteren fünfstelligen Bereich.

