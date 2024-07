Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Obere Kaiserstraße, 66386 St. Ingbert (ots)

Am 23.07.2024, gegen 05:58 Uhr, ereignete sich in St. Ingbert auf der Obere Kaiserstraße, in Höhe der Einmündung zur Straße Hinter den Gärten ein Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde. Der Fahrzeugführer eines grauen Renault Kangoo befuhr die Obere Kaiserstraße in Fahrtrichtung Kirkel und war im Begriff, in Höhe der Einmündung Obere Kaiserstraße / Hinter den Gärten von sich aus gesehen nach links in die Straße Hinter den Gärten einzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem ihm entgegenkommenden Motorradfahrer, welcher die Obere Kaiserstraße aus Richtung Kirkel kommend in Fahrtrichtung St. Ingbert befuhr. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit, sodass sie von einem Abschleppdienst von der Örtlichkeit entfernt werden mussten. Die Obere Kaiserstraße musste für ca. zwei Stunde in Fahrtrichtung St. Ingbert gesperrt werden. Der verletzte Motorradfahrer wurde ins Krankenhaus verbracht. Es besteht jedoch keine Lebensgefahr.

Zeugen die Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich mit der örtlich zuständigen Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell