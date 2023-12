POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Feuerwerkskörper im Wert von knapp 300 Euro entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Nachdem ein 57-jähriger Lkw-Fahrer am Mittwochmittag gegen 12:15 Uhr auf einen Supermarktplatz in der Maybachstraße fuhr, beschädigte dieser mit seinem Anhänger in einer Kurve einen auf dem Parkplatz geparkten Mercedes-Benz. Während des Unfalls befand sich der 26-jährige Fahrer des Mercedes im Auto, wurde jedoch nicht verletzt. Beide Fahrzeuge ...

