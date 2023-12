Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Lkw-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet; Frau leicht verletzt - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch um 21:55 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer die B 37 von Heidelberg kommend in Richtung Mannheim. An der Anschlussstelle Heidelberg-Wieblingen befuhr der Lkw-Fahrer nunmehr die Ausfahrtsspur nach Heidelberg. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Lkw-Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und lenkte in den Gegenverkehr. Eine entgegenkommende 47-jährige Audi-Fahrerin konnte durch schnelles Ausweichen und einem Abbremsmanöver einen Zusammenstoß verhindern. Gleichzeitig lenkte auch der Lkw-Fahrer wieder auf seine Fahrspur zurück. In der Folge des Ausweichmanövers geriet die 47-Jährige jedoch in den dortigen Grünstreifen und kollidierte mit der Schutzplanke. Die Frau zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. Der Lkw-Fahrer hingegen entfernte sich von der Örtlichkeit. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 12.000 Euro. Der Audi musste abgeschleppt werden.

Zeugen, welche Hinweise auf den Lkw-Fahrer oder das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Tel.: 06221/3418-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell