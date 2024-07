POL-IGB: Zwei Fälle von Verkehrsunfallfluchten auf dem Parkplatz in der Poststraße in St. Ingbert

Obere Kaiserstraße, 66386 St. Ingbert (ots) - Am 23.07.2024, gegen 05:58 Uhr, ereignete sich in St. Ingbert auf der Obere Kaiserstraße, in Höhe der Einmündung zur Straße Hinter den Gärten ein Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde. Der Fahrzeugführer eines grauen Renault Kangoo befuhr die Obere Kaiserstraße in Fahrtrichtung Kirkel und war im Begriff, in Höhe der Einmündung Obere ...

