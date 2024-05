Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr Sprockhövel mehrfach im Einsatz

Sprockhövel (ots)

Freitag löste gegen 10.20 Uhr in einem Wohngebäude in der Meisenstraße ein Rauchmelder aus. Bei Eintreffen der Feuerwehr drang bereits Rauch aus der Wohnung. Alle Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass auf dem eingeschalteten Ceranfeld im Küchenbereich ein Kunststofftablett der Brandherd war. Dieses konnte schnell abgelöscht werden. Nach Querlüftung der Wohnung konnte der Einsatz gegen 11.45 Uhr beendet werden. Samstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 19.30 Uhr auf die BAB Richtung Münster gerufen. Dort war ein Motorradfahrer verunfallt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und übergab den Motorradfahrer zur weiteren Betreuung an den Rettungsdienst. Einsatzende war gegen 20.50 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell