LPI-NDH: Moped entwendet

Artern (ots) - Am Mittwoch, 29. Mai 2024, kommt es in der Polizeistation Artern in der Zeit ab 06:30 Uhr bis voraussichtlich 9 Uhr aufgrund von Wartungsarbeiten zum Ausfall der Telefonanlage. Die Polizei bittet darum, in diesem Zeitraum im Bedarfsfall die Telefonnummer der Polizei in Sondershausen zu nutzen. Hierbei handelt es sich um die Rufnummer 0361/574365100. In Notfallsituationen wählen Sie bitte die Notrufnummer ...

