POL-S: In Friedhofsgebäude eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots) - Unbekannte sind am Montag (18.12.2023) in zwei Wohnungen an der Aldinger Straße eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich zwischen zirka 17.00 Uhr und 18.45 Uhr Zutritt zu einer Wohnung, in dem sie die Terrassentür aufhebelten. Aus der Wohnung wurde mutmaßlich Bargeld gestohlen. In einer anderen Wohnung blieben die Täter ohne Erfolg. Die genaue Schadenshöhe ist Gegenstand weiterer ...

mehr