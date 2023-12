Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Verkehrsunfälle verursacht - Zeugen gesucht

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend (17.12.2023) in der Heilbronner Straße wurden eine 75-Jährige und ein 38-Jähriger leicht verletzt. Ein 48 Jahre alter Autofahrer fuhr mit seinem Peugeot gegen 18.00 Uhr auf der Heilbronner Straße in Richtung Pragsattel. Auf Höhe der Löwentorbrücke fuhr er gegen den Ford des vorausfahrenden 38-Jährigen, der zusammen mit der 75-jährigen Frau unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Peugeot-Fahrer. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die beiden Verletzten. Kurze Zeit später kam es durch den 48-Jährigen erneut zu einem Verkehrsunfall. Als der Peugeot-Fahrer von der Heilbronner Straße nach rechts auf die Pragstraße einbiegen wollte, kam er aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Alarmierte Polizeibeamte kontrollierten den unverletzten 48-Jährigen an der Unfallstelle und stellten fest, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Zudem stand er mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

