POL-S: Unbekannter ausgeraubt - Zeugen und Geschädigter gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen (17.12.2023) einen 28 Jahre alten Mann in einer Bar an der Straße Lange Straße geschlagen und ausgeraubt. Der 28-Jährige geriet zwischen 04.00 Uhr und 06.00 Uhr mit vier Männern in Streit, woraufhin ihm die Männer unvermittelt in das Gesicht schlugen. Als der 28-Jährige zu Boden ging, stahlen die Täter ihm sein Handy und seine blaue Basecap und ...

