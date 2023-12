Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagnachmittag (17.12.2023) einen 26-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in ein Modegeschäft an der Königstraße eingebrochen zu sein. Aufgrund eines Brandalarms gegen 16.15 Uhr stellten Feuerwehrleute fest, dass in das Geschäft mutmaßlich eingebrochen wurde. Alarmierte Polizeibeamte nahmen schließlich den 26-Jährigen fest, der sich im Geschäft versteckt hatte. Bei der Durchsuchung des Ladens fanden die Beamten allerlei Kleidungsstücke, die offenbar zum Abtransport bereitgelegt worden waren. Zudem stellten sie mehrere mutmaßliche Tatwerkzeuge sicher. Bei dem Tatverdächtigen fanden die Beamten zudem rund ein Gramm Marihuana und eine Tablette Ecstasy, die sie ebenfalls sicherstellten. Der genaue Tathergang und die Schadenshöhe sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der 26 Jahre alte syrische Staatsangehörige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Montag (18.12.2023) einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell