Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall eines Rennradfahrers in der Hauptdurchgangsstraße von St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 05.08.2024 ereignete sich gegen 12:45 Uhr ein Verkehrsunfall in der viel befahrenen Kaiserstraße in St. Ingbert, im Verkehrskreis mit der Oststraße. Ein Rennradfahrer, 64 Jahre alt, aus St. Ingbert, verunfallte aus zunächst unklaren Gründen und wurde auf der Fahrbahn liegend von Ersthelfern festgestellt. Auch sein Fahrrad war beschädigt (drei- bis vierstelliger Sachschaden). Zeugen des Unfalls gab es vor Ort nicht. Es war allerdings offensichtlich zu einem Sturzgeschehen gekommen, bei dem der Rennradfahrer verletzt wurde. Durch die eingesetzten Beamten wurden neben der Betreuung des Verletzten, die notwendigen Maßnahmen für Folgeermittlungen zur Unfallursache eingeleitet. Dabei wurden keine Anzeichen für die Beteiligung eines weiteren Fahrzeugs festgestellt. Der Verunfallte wurde zwischenzeitlich durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Weitere Ermittlungen und die Befragung des Fahrradfahrers im Krankenhaus ergaben, dass dieser nicht lebensgefährlich verletzt, sondern vernehmungsfähig war. Laut der Aussage des Fahrradfahrers soll wohl kein anderes Fahrzeug beteiligt gewesen sein. Trotzdem bittet die Polizei St. Ingbert darum, dass mögliche Zeugen des Unfalls sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung setzen (06894/1090).

