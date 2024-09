Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Kellerbrand in einem Einfamilienhaus (11.09.2024)

Rottweil (ots)

Zu einem Brand in einem Einfamilienhaus sind am Mittwochabend die Feuerwehr Rottweil, der Rettungsdienst und die Polizei ausgerückt. Kurz nach 20 Uhr meldeten die Bewohner des Wohnhauseses in der Breslauer Straße einen Kellerbrand. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen kam es aufgrund eines technischen Defekts zu einer Entzündung des Batteriespeichers der im Gebäude verbauten Photovoltaik-Anlage. Das Feuer konnte durch längeres Herabkühlen mit viel Wasser von den Wehrleuten gelöscht und dessen Ausbreiten somit verhindert werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Aufgrund der austretenden gesundheitsgefährdenden Gase im Inneren des Gebäudes ist das Haus bis zur Demontage und dem Abtransport der Batterien noch nicht bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt.

