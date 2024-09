Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen A81/ Lkr. Tuttlingen) Aquaplaningunfall auf der Autobahn (11.09.2024)

Geisingen A81 (ots)

Am Mittwoch, gegen 18 Uhr, ist es auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Engen und Geisingen zu einem Unfall aufgrund Aquaplaning gekommen. Der Dacia Sandero einer 34-jährigen Frau geriet auf der regennassen Fahrbahn nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Betonwall. Anschließend geschlingerte der Wagen, kam nach rechts von der Straße ab und blieb im Grünstreifen stehen. Die Autofahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht, musste aber nach einer medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst nicht in eine Klinik gebracht werden. Um den nicht mehr fahrbereiten Dacia, an dem ein Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin:

Bei Starkregen und/ oder bei auftretenden Aquaplaning - gehen Sie vom Gas!

Verringern Sie ihre Geschwindigkeit deutlich!

Schalten Sie auch tagsüber ihr Abblendlicht ein!

Halten Sie einen größeren Abstand zu vor Ihnen fahrenden Fahrzeugen!

Schalten Sie ihren Scheibenwischer auf die entsprechenden Sichtverhältnisse ein und vermeiden Sie, in Spurrillen zu fahren!

Überprüfen Sie regelmäßig die Profiltiefe ihrer Fahrzeugreifen! Es wird bei Sommerreifen eine Profiltiefe von 3 Millimetern und bei Winterreifen von 4 Millimetern empfohlen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell