POL-NI: Rinteln - Zeugenaufruf nach Aufbruchversuch am Kassenautomaten des Weserangerbades

Nienburg (ots) - (Thi) Die Polizei Bückeburg sucht Zeugen zu einem Fahrraddiebstahl, der sich am Bückeburger Bahnhof ereignete. Eine 23-Jährige aus Obernkirchen schloss ihr E-Bike am Samstag den 25.05.2024 gegen 19 Uhr vor dem Bahnhof in Bückeburg an. Als sie am darauffolgenden Tag gegen 9 Uhr zurückkam, war das Fahrrad nicht mehr vor dort. Zeugen und/oder ...

