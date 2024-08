Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer bei Kollision mit Auto verletzt

Neuss (ots)

Am Donnerstag (22.08.) ist es in der Neusser Innenstadt zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer gekommen, bei dem ein 51-jähriger aus Neuss schwer verletzt wurde.

Dieser war nach aktuellem Stand der Ermittlungen um circa 13.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Krefelder Straße in Richtung Norden unterwegs. Zeitgleich befuhr eine 38-jährige Frau aus Heiligenhaus mit ihrem Pkw die Schwannstraße, welche in die Krefelder Straße einmündet, und wollte weiter geradeaus in Richtung Königsstraße fahren. Beim Einfahren in die Kreuzung übersah sie den vorfahrtsberechtigten Radfahrer und es kam zur Kollision.

Der Neusser stürzte und verletzte sich an der Hand. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Pkw und das Fahrrad wurden beim Zusammenstoß beschädigt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen.

Trotz aller eigenen Vorsicht und Beachtung aller Verkehrsregeln kann man als Radfahrer in gefährliche Situationen geraten oder in einen Unfall verwickelt werden. Manchmal kann bereits ein einfacher Sturz zu schwerwiegenden Verletzungen führen. Umso wichtiger ist das Tragen eines geeigneten Schutzhelms. Der Polizei ist bewusst, dass der Helm nicht vor einem Unfall schützt - er kann aber die Folgen minimieren. Mehr erfahren Sie auf unserer Internetseite: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/schuetzen-sie-ihren-kopf. Zugleich sollten Pkw-Fahrer stets auch besonders auf schwächere Verkehrsteilnehmer achten, umsichtig fahren und das eigene Umfeld stets im Blick behalten. Der aufmerksame Schulterblick beim Spurenwechsel und das Beachten der Vorfahrtsregeln beim Abbiegen können Unfälle verhindern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell