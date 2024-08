Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche in Meerbusch und Neuss

Neuss/ Meerbusch (ots)

Am Mittwoch (28.8.), kurz nach 9 Uhr, ist ein Einbruch in der Neusser Innenstadt gescheitert. Zwei unbekannte Tatverdächtige klingelten an der Tür eines Mehrfamilienhauses an der Sternstraße, betraten das Gebäude und versuchten, eine der Wohnungstüren aufzubrechen. Der Wohnungsinhaber, durch das Klingeln geweckt, begab sich zur Tür und versuchte, diese von innen zu öffnen, woraufhin zwei Personen die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen. Die Tür war durch den Einbruchsversuch so stark beschädigt worden, dass sie sich von innen nicht mehr öffnen ließ und von den eintreffenden Beamten geöffnet werden musste.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: Die beiden Männer sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt, zwischen 175 und 185 Zentimeter groß und von schlanker Figur gewesen sein, mit kurzem, blondem Haar und osteuropäischem Erscheinungsbild. Einer von ihnen war mit einem gelb karierten Hemd bekleidet.

Ebenfalls am Mittwoch (28.8.) sind bislang unbekannte Täter zwischen 14.30 Uhr und 18.45 Uhr in eine Wohnung an der Römerstraße im Meerbuscher Stadtteil Büderich eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die mutmaßlichen Einbrecher über die Terrassentür in die Wohnung und schlossen den Hund des Besitzers ins Schlafzimmer ein. Danach durchsuchten sie die Räume, wobei sie nach aktuellem Ermittlungsstand Wertsachen entwendet.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02131 3000.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät Eigentümer und Mieter außerdem kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Vielfach lassen sich Einbrüche durch technische Sicherungsmaßnahmen wirkungsvoll verhindern. Es werden auch Tipps zum sicherheitsbewussten Verhalten gegeben. Auf diesem Wege können Sie das Einbruchrisiko senken. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich bei der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.

