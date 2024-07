LPI-J: Outdoorausrüstung aus Keller gestohlen

Apolda (ots) - Gegen einen 39-jährigen Apoldaer wurde am gestrigen Tag ein Haftbefehl vollstreckt. Polizeibeamte konnten den Mann an seiner Wohnanschrift stellen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt vor. Da er die Geldstrafe in Höhe von knapp 1.000 Euro nicht aufbringen konnte, muss der Mann die nächsten 9 Tage in der Justizvollzugsanstalt in Tonna verbringen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

