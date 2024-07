Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Jena (ots)

Am 22.06.2024 (Samstag) ereignete sich gegen 16:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Naumburger Straße ein Verkehrsunfall. Diesen Unfall beobachteten zwei unbekannte Zeuginnen sowie ein bis dato unbekannter Zeuge. Letzterer sprach den Unfallverursacher auf sein Handeln an. Am Fahrzeug des Geschädigten, einem schwarzen Pkw Skoda, entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Der Verursacher jedoch entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei Jena Zeugen, insbesondere die drei benannten Unbekannten. Diese werden gebeten sich unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polzei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 161321/2024, zu melden.

