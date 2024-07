LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Weimar (ots) - Am 03.07.2024 stellten Mitarbeiter der Stadtwirtschaft eine Sachbeschädigung an einem Bushäuschen in der Thälmannstraße fest. Hier zerschlugen unbekannte Täter die Verglasung des Fahrgastunterstandes und entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Der genaue Tatzeitraum konnte noch nicht ermittelt werden. Es entstand Sachschaden. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

