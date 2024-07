Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rotlicht missachtet

Weimar (ots)

Gegen 20:10 Uhr befuhr die Fahrerin eines Pkw Mercedes die B 7 aus Richtung Tröbsdorf kommend in Richtung Abzweig Gaberndorf. Hierbei missachtete die Fahrerin das für ihre Fahrtrichtung rote Ampelsignal, fuhr in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte trotz Gefahrenbremsung mit einem vorfahrtsberechtigten Linienbus. Dabei zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 36.000 Euro. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, er musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

