Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brände in Mehrfamilienhäuser

Altenburg (ots)

Altenburg: Zwei Brände in Mehrfamilienhäusern in Altenburg riefen heute Nacht (01.08.2024) Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan. Der erste Brand wurde dabei gegen 02:15 Uhr gemeldet. Brandort war ein Mehrfamilienhaus in der Fabrikstraße, wobei das Feuer im Treppenhaus ausbrach. Zum Glück gelang es den herbeieilenden Polizeibeamten den Kleinbrand schnell zu löschen, so dass sich die Flammen nicht ausbreiten konnten. Verletzte Anwohner gab es nicht. Etwa eine Stunde später, gegen 03:15 Uhr ging erneut eine Meldung zu einem Brand bei der Rettungsleitstelle ein. Hier wurde der Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Kanalstraße gemeldet. Auch hier brach das Feuer im Treppenhaus aus und breitete sich in der Folge im Hausflur aus. Zudem entstand im gesamten Treppenhaus starker Rauch. Eine Evakuierung der Anwohner war nicht notwendig. Allerdings verließ eine im Erdgeschoss befindliche Familie ukrainischer Herkunft, darunter zwei 10 und 2 Jahre alte Kinder, eigenständig ihre Wohnung, wobei sie aufgrund des Rauches leicht verletzt wurden. Die Kameraden der Feuerwehr löschten den Brand und lüfteten das Gebäude. Vor Ort befindliche Rettungskräfte sorgten für die medizinische Versorgung.

Bei beiden Bränden entstand Sachschaden, wobei der Schaden in der Kanalstraße größer ist. Die Kriminalpolizei Gera übernahm die Ermittlungen zum Brandgeschehen. Zeugen, welche Hinweise zur Brandentstehung geben können werden gebeten, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 zu melden. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell