Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Unfall gesucht

Altenburg (ots)

Zehma: Die Altenburger Polizei ermittelt zu einer Unfallflucht und sucht hierbei nach Zeugen. Demnach kam es am 06.06.2024, gegen 16:25 Uhr auf der B93 in der Ortslage Zehma zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein unbekannter schwarzer Pkw fuhr in Richtung Altenburg und überholte trotz Gegenverkehrs ein vorausfahrendes Fahrzeug. Dabei kam es zur Berührung der Außenspiegel zwischen dem unbekannten Fahrzeug und dem Gegenverkehr. Der Unfallverursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Altenburg, Tel. 03447 / 4710 zu melden. (Bezugsnummer 0145967/2024). (RK)

