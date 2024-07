LPI-G: Fahren ohne Fahrerlaubnis mit abrubten Ende

Greiz (ots) - Greiz: Im Zeitraum Juni bis Ende Juli 2024 wurden an mehrern PKW`s, welche auf der Abstellfläche eines Autohauses in der Plauenschen Straße abgestellt sind, das darin befindliche Benzin entwendet. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe eines mittleren 4-stelligen Betrages. Die Greizer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen, welche sich unter der Telefonnummer 03661/ 621-0 melden können (Bezugsnummer 0195724/2024). (BF) Rückfragen ...

