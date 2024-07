LPI-G: Grillrost von Rosterstand entwendet

Altenburg (ots) - Meuselwitz: Am gestrigen Morgen (30.07.2024) gegen 08:40 Uhr steckten Unbekannte in der Weinbergstraße einen Kirschbaum in Brand. Durch den rechtzeitigen Notruf einer Zeugin, konnte die herbeieilende Feuerwehr den Brand löschen. Am Baum wurde durch die Brandzehrungen beschädigt. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03447 / 471-0 bei der Altenburger Polizei zu melden (Bezugsnummer ...

