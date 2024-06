Polizei Münster

POL-MS: Nach Brand eines Mehrfamilienhauses in Ahlen - 45-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Ahlen/ Münster (ots)

Die Polizei hat am frühen Donnerstagmorgen (13.06., 00:33 Uhr) einen 45-jährigen Deutschen in Ahlen festgenommen, nachdem dieser mutmaßlich ein Mehrfamilien-haus in der Schützenstraße in Brand gesetzt hatte.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann sein Zimmer in der Erdgeschosswohnung angezündet haben, die er mit seiner 70-jährigen Mutter bewohnte. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Innenstadt. Der 47-jährige Bruder des Tatverdächtigen, der mit seiner Familie im ersten Obergeschoss wohnt, rettete die 70-Jährige aus der Wohnung. Aufgrund der starken Rauchentwicklung im Hausflur musste die Familie des 47-Jährigen durch die eingesetzte Feuerwehr aus dem Obergeschoss des Wohnhauses befreit werden. Die Bewohner des Hauses wurden vorsorglich mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Das Motiv und die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen. Eine Mordkommission unter der Leitung von Polizeihauptkommissar Frank Schneemann der Polizei Münster ist im Einsatz.

Presseauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0251 494-2415.

