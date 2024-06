Polizei Münster

POL-MS: Geschwindigkeitskontrollen des Verkehrsdienstes - Elf Geschwindigkeitsverstöße und zwei Strafverfahren

Münster (ots)

Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes der Polizei Münster haben am Dienstagmittag (11.06.) Geschwindigkeitskontrollen an der Thierstraße durchgeführt und elf Verstöße in zweieinhalb Stunden festgestellt.

Gegen 13:20 Uhr stoppten die Einsatzkräfte einen 53-jährigen Lieferwagenfahrer. Der Mann wurde mit einer Geschwindigkeit von 95 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Für den Verstoß erwarten den 53-Jährigen eine Geldbuße in Höhe von 320 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. Bei der Kontrolle des Mannes fiel den Beamten auf, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Den Fahrzeugführer und den Halter des Fahrzeugs erwarten nun Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell