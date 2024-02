PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Erfolgloser Arbeitstag für Telefonbetrüger +++ Drogendealer festgenommen +++ Laptop aus Auto entwendet +++ Reifendiebe machen Beute +++ Blitzerreport

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Erfolgloser Arbeitstag für Telefonbetrüger, Usingen, Donnerstag, 01.02.2024

(da)Für Telefonbetrüger war der Donnerstag ein erfolgloser Arbeitstag. Im Laufe des Vormittags gingen bei der Polizeistation Usingen zahlreiche Anrufe besorgter Bürgerinnen und Bürger ein. Die Masche war in allen Fällen ähnlich. Eine vermeintliche Polizeibeamtin oder -beamter hatte sich bei den Usinger Bürgerinnen und Bürgern gemeldet und mitgeteilt, dass der Name der Angerufenen bei einer Einbrecherbande aufgetaucht sei. Ziel der Polizei sei es nun, das Hab und Gut der Angerufenen zu schützen. Mit dieser Masche versuchen die Betrüger an Informationen über das Vermögen der Betroffenen zu gelangen. Gibt es genug zu holen, bieten die vermeintlichen Polizistinnen und Polizisten an, dieses vor Einbrechern zu schützen und sicher zu verwahren. Natürlich sehen diejenigen ihre Wertsachen danach nie wieder. Da die Polizei aber niemals am Telefon nach Vermögenswerten fragt oder diese an sich nehmen will, reagierten alle Angerufenen richtig, legten auf und setzten sich mit der "echten" Polizei in Verbindung. Insgesamt wurden der Polizeistation Usingen über 20 Anrufe gemeldet. Die tatsächliche Zahl dürfte jedoch deutlich höher liegen. Glücklicherweise ist bisher kein einziger Fall bekannt, bei dem an diesem Tag tatsächlich Bargeld, Schmuck oder ähnliches übergeben wurde.

2. Drogendealer festgenommen,

Oberursel, Oberstedten, Hans-Mess-Straße, Donnerstag, 01.02.2024, 21 Uhr

(da)Am Donnerstag ging der Polizei ein Drogendealer ins Netz. Gegen 21 Uhr bemerkten Polizeikräfte der Polizeistation Oberursel drei junge Männer, die sich in einem Hinterhof in der Hans-Mess-Straße aufhielten. Da auch deutlicher Cannabisgeruch wahrnehmbar war, kontrollierten sie die Personen. Bei einem der drei, einem 18-Jährigen aus Oberursel, fanden die Beamtinnen und Beamten mehrere Hundert Euro Bargeld, Betäubungsmittel und weitere Utensilien, die auf deren Handel schließen ließen. Deshalb klickten für den jungen Mann die Handschellen. Neben einer Anzeige wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln bedeutete dies für ihn noch in der Nacht eine erkennungsdienstliche Behandlung und die Durchsuchung seiner Wohnung. Über die oben genannten Gegenstände hinaus konnten keine weiteren Beweismittel gefunden werden. Diese wurden sichergestellt.

3. Laptop aus Auto entwendet,

Friedrichsdorf-Seulberg, Merowingerweg, Mittwoch, 31.01.2024, 23 Uhr bis Donnerstag, 01.02.2024, 7.20 Uhr

(da)Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag im Friedrichsdorfer Stadtteil Seulberg einen Laptop aus einem Auto gestohlen. Der Wagen, ein weißer Ford Kuga, stand über Nacht auf einem Stellplatz vor der Wohnanschrift der Besitzerin im Merowingerweg. In dieser Zeit müssen die Diebe den Ford geöffnet und den Laptop von der Rückbank gestohlen haben. Die Kriminalpolizei bittet nun unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

4. Reifendiebe machen Beute,

Grävenwiesbach, Frankfurter Straße, Freitag, 26.01.2024, 10 Uhr bis Freitag, 26.01.2024, 14 Uhr

(da)Am Freitagmittag haben Reifendiebe in Grävenwiesbach zugeschlagen. Zwischen 10 und 14 Uhr suchten die Diebe ein frei zugängliches Grundstück in der Frankfurter Straße auf. Dort lagerten diverse Reifen und Autobatterien. Diese nahmen sie unerkannt an sich und flüchteten. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Täter. Allerdings hat der Eigentümer vor einigen Tagen mehrfach einen blauen Transporter durch die Straßen fahren sehen. Ob dieser Transporter mit der Tat in Verbindung steht, ist nicht bekannt. Die Polizeistation Usingen bittet nun um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (06081) 9208-0.

5. Aktueller Blitzerreport des Hochtaunuskreises,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Hochtaunuskreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

