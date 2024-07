Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw im Graben

Greiz (ots)

Crimla: Das ein Auto in Crimla im Graben stehe und der Fahrer nicht mehr ansprechbar war, wurde gestern Abend (30.07.2024), kurz vor 22:00 Uhr via Notruf der Rettungsleitstelle mitgeteilt. Unverzüglich rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 75-jährige Opelfahrer beim Rückwärtsfahren in eine Garage vom Weg abkam und in den Graben vor seiner Wohnanschrift rutschte. Verletzt wurde er zum Glück durch den Unfall nicht. Vorsorglich wurde er dennoch in Krankenhaus gebracht. (RK)

