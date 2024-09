POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - NACHTRAG: Raub in der Worblinger Straße - Drei junge Männer in Untersuchungshaft (10.09.2024)

Konstanz (ots) - Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro hat ein unbekannter Autofahrer bei einer Unfallflucht im Parkhaus "Am Fischmarkt" in der Salmannsweilergasse am Mittwochvormittag verursacht. Im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 12 Uhr streifte der Unbekannte beim Ein- oder Ausparken die linke hintere ...

mehr