Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Drei Einsätze am Mittwoch

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch den 14.08.24 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu drei Einsätzen alarmiert. Um 11:00 Uhr wurde die Hauptwache zur Unterstützung bei einem Gefahrstoffeinsatz nach Breckerfeld alarmiert. Hier wird auf den Pressebericht der Feuerwehr Breckerfeld verwiesen. In der Zeit besetzte der Löschzug Milspe-Altenvoerde die Hauptwache, die vorsorglich alarmierte Löschgruppe Külchen musste nicht tätig werden. Für die Feuerwehr Ennepetal endete der Einsatz um 15:00 Uhr. Eine Brandmeldeanlage einer Firma im Ortsteil Oelkinghausen alarmierte die Hauptwache und die Löschgruppe Külchen um 17:42 Uhr. Hier war es zu einer Störung in der Lüftungsanlage gekommen. Mit Beendigung des Einsatzes um 18:05 Uhr startete der nächste Einsatz. In einer Einrichtung für betreutes Wohnen im Ortsteil Voerde hatte durch eine leichte Rauchentwicklung aus einem Mülleimer die Brandmeldeanlage ausgelöst. Vor Ort lüftete die Hauptwache und die Löschgruppe Voerde die betroffenen Bereiche, ein Bewohner wurde vom Rettungsdienst begutachtet. Bis zum Einsatzende um 18:36 Uhr sicherte der Löschzug Milspe-Altenvoerde den Grundschutz.

