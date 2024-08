Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ausgelöster Heimrauchmelder und PKW Brand

Ennepetal (ots)

Am Samstag, den 10.08.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 19:40 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in den Sonnenweg alarmiert. Aufmerksame Nachbarn bemerkten das akustische Signal eines Rauchmelders aus einer Wohneinheit, in dem Mehrfamilienhaus und alarmierten die Feuerwehr. Das Gebäude und die Wohneinheit wurde durch die Einsatzkräfte erkundet und kontrolliert. Der Auslösegrund des Rauchmelders war, vergessenes Essen auf dem Herd. Der Herd wurde abgeschaltet und die Wohneinheit wurde gelüftet.

Während dieses Einsatzes wurde die Feuerwehr um 19:42 Uhr zu einem: "PKW Brand am Gebäude" in die Kölnerstr. Alarmiert

Aufgrund des Meldebildes wurden zu diesem Paraleleinsatz, der Löschzug 1 und Überörtliche Kräfte aus Schwelm und Gevelsberg mit einer Drehleiter und einem Tanklöschfahrzeug alarmiert.

Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr konnte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei, durch Ihr beherztes Eingreifen mit einem Pulverlöscher, den Brand unter Kontrolle bringen.

Die Einsatzkräfte führten Nachlöscharbeiten durch und kontrollierten den PKW, sowie das Umfeld mit Wärmebildkameras.

Der Einsatz konnte für die Einsatzkräfte um 20:21 Uhr beendet werden.

