FW-EN: Diverse Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Freitag, den 09.08.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu folgenden Einsätzen alarmiert:

Um 06:47 Uhr rückte der hauptamtliche Löschzug in die Memelstraße aus. In einer dortigen Firma war es aus unbekannten Gründen zur Auslösung der Brandmeldeanlage gekommen. Der betroffene Bereich wurde kontrolliert und die Anlage zurückgeschaltet. Der Einsatz endete um 07:20 Uhr.

Zu einem gemeldeten PKW-Brand am Gebäude wurde der hauptamtliche Löschzug und der Löschzug Milspe/Altenvoerde um 09:07 Uhr alarmiert. Bei Eintreffen war der Brand durch anwesende Personen bereits mittels Feuerlöscher gelöscht worden. Das Fahrzeug wurde mittels Wärmebildkamera kontrolliert und im Motorbereich mit einem Löschangriff abgekühlt. Dieser Einsatz endete um 09:40 Uhr.

Noch während des laufenden Einsatzes in der Wiemerhofstraße (separater Pressebericht) musste der Löschzug Milspe/Altenvoerde um 18:41 Uhr einen Brand eines Bahnwaggons abarbeiten. Im Waggon brannte Unrat, welches mit einem Löschangriff abgelöscht wurde. Dieser Einsatz endete um 19:16 Uhr.

Zu einem Brand im Gebäude wurde Vollalarm für die Feuerwehr Ennepetal ausgelöst. Um 21:24 Uhr hatten Anwohner bemerkt, dass es in einer Dachgeschosswohnung in der Hagener Straße brannte und bereits Rauch und Flammen zu sehen waren. Bei Eintreffen der Feuerwehr befand sich noch eine Person in der Brandwohnung. Alle weiteren Bewohner hatten das Haus bereits verlassen. Ein Trupp unter Atemschutz wurde zur Brandbekämpfung zur Menschenrettung ins Gebäude vorgeschickt. Die Person konnte schnell ausfindig gemacht werden und dem Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation übergeben werden. Ein Transport der Person war allerdings nicht erforderlich. Der Brand konnte im Küchenbereich schnell abgelöscht werden. Zur Entrauchung der Nutzungseinheit wurde eine Überdruckbelüftung durchgeführt.

Die Wohnung ist zur Zeit nicht mehr bewohnbar und wurde stromlos geschaltet. Die betroffene Person wird seitens der Stadt anderweitig untergebracht. Der Einsatz endete um 22:55 Uhr.

