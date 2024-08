FW-EN: Person unter Baum eingeklemmt

Ennepetal (ots) - Am Sonntag, den 04.08.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 03:39 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Altenheim in der Rollmannstraße gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Matratze durch eine Rotlichtlampe angefangen hatte zu brennen. Der Bewohner hatte bereits selbst Löschmaßnahmen durchgeführt. Die Matratze wurde mittels Wärmebildkamera kontrolliert und aus dem Zimmer ...

