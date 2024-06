Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 13-Jährige sexuell bedrängt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein unbekannter Mann soll am Montagmittag (03.06.2024) in einer Schultoilette eine 13-Jährige sexuell bedrängt haben. Das Mädchen war zwischen 13.50 Uhr und 14.30 Uhr auf der Damentoilette im ersten Obergeschoss einer Schule an der Landhausstraße, als der Unbekannte an der Kabinentür rüttelte und diese schließlich öffnete. In der Toilettenkabine bedrängte und berührte er das Mädchen unsittlich. Erst als sie sich wehrte, ließ er von ihr ab und flüchtete. Der Mann ist 40 Jahre alt, zirka 175 Zentimeter groß und hat gebräunte Haut. Er hat lichtes graubraunes Haar, ein dunkles Muttermal neben dem rechten Auge und eine normale Statur mit Bauchansatz. Er trug eine graue Hose, einen dunklen Pullover und eine schwarze medizinische Maske. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell