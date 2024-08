Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Lörrach/Rheinfelden: Diebstahl von Pedelec am Freibad Rheinfelden

Freiburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten bereits am Samstag, 27.07.2024, in der Eichbergstraße, am Freibad Rheinfelden, in einem Zeitraum von 11:00 bis 14:30 Uhr, ein mit Kettenschloss abgeschossenes Pedelec der Marke Beezer. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf einen niederen vierstelligen Betrag.

