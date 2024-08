POL-FR: Lkr. Lörrach/Rheinfelden: Diebstahl von E-Scooter

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Samstag, 3. August 2024, kam es in Staufen im Breisgau zu einem schweren Bahnunfall. Nach aktuellem Ermittlungsstand befand sich ein 23-Jähriger gegen 1:35 Uhr aus bislang unbekannten Gründen im Gleisbereich auf Höhe eines Campingplatzes in der Münstertäler Straße, als er von einem durchfahrenden Zug erfasst wurde. Beim dem Unfall erlitt der junge Mann schwerste Verletzungen und ...

