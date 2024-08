POL-FR: Lörrach: Todesfall im Schwimmbad

Freiburg (ots) - Am Freitagmorgen, 2. August 2024, ereignete sich in Freiburg ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Auto. Nach derzeitigen Erkenntnissen war eine 31-jährige Autofahrerin gegen 7:30 Uhr auf dem mittleren der drei Fahrstreifen der Mooswaldallee unterwegs und bog im Kreuzungsbereich zur Hans-Bunte-Straße nach links in Richtung Bundesstraße 3 ...

mehr