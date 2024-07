Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahme eines 35-Jährigen nach Schussabgabe in der nördlichen Innenstadt

Dortmund (ots)

Am Sonntag (14. Juli 2024) gegen 22.12 Uhr kam es in einer Bar auf der Münsterstraße in der nördlichen Innenstadt von Dortmund zu einer Schussabgabe mit einer scharfen Schusswaffe. Durch den Schuss wurde niemand verletzt.

Ein 35-jähriger Mann aus Spanien betrat mit einer scharfen Schusswaffe die Bar und es kam zu einer Auseinandersetzung mit einem 27-jährigen Mann aus Dortmund. Nach derzeitigem Ermittlungsstand löste sich aus der Waffe ein Schuss, der nur einen Gegenstand traf. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Beide Personen wurden verletzt und mit zwei Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei nahm den 35-Jährigen, nachdem er ambulant im Krankenhaus behandelt worden ist, fest. Ihm droht ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, dem Verstoß gegen das Waffengesetz und Bedrohung.

Da die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft nicht vorlagen, wurde der Tatverdächtige aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell