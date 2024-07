Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall auf Evinger Straße: Autofahrerin kollidiert mit Ampelmast

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0662

Durch eine Kollision mit einem Ampelmast auf der Evinger Straße in Dortmund entstand am Sonntagabend (14. Juli 2024) ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Ein Kind wurde leicht verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge bogen eine 39-jährige Gelsenkirchenerin und ihre 27-jährige Beifahrerin aus Dortmund mit einem Renault von der Bergstraße in die Evinger Straße ab. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über das Auto und kollidierte mit einem Ampelmast auf der Evinger Straße.

Im Renault befanden sich noch die Kinder (jeweils zwei, sechs und acht Jahre alt) der beiden Frauen. Der Zweijährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von 10.000 Euro. Für die Dauer des Einsatzes wurden Verkehrsmaßnahmen getroffen, da die Ampelanlagen in der Kreuzung durch den Unfall ausfielen. Die Ermittlungen dauern an.

