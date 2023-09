POL-E: Essen/Mülheim an der Ruhr: Wir heißen 141 neue Kolleginnen und Kollegen willkommen

Essen (ots) - 45326 E.-Altenessen: Am 11. April dieses Jahres wurde ein Spind aufgebrochen und persönliche Gegenstände eines 44-Jährigen entwendet. Nun sucht die Polizei mit Fotos nach den Tatverdächtigen - wer kennt die beiden abgebildeten Personen? Am 11. April dieses Jahres gegen 18:35 Uhr wurde in der Herrenumkleide eines Fitnessstudios an der ...

mehr