LPI-GTH: Diebstahl aus Zigarettenautomat- Zeugensuche

Gotha (ots) - Unbekannte begaben sich in der Zeit zwischen dem 28. März, 14.00 Uhr und gestern, 13.30 Uhr widerrechtlich auf ein Firmengelände in der Passauer Straße. Anschließend entwendeten die Täter Kabelrollen mit Kupferkabeln im Wert von circa 70.000 Euro. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0084335/2024) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

