POL-FR: Freiburg im Breisgau: Verkehrsunfall zwischen Lkw und Auto - Zeugen gesucht

Bad Krozingen - Hausen (ots) - Am Sonntag, 04.08.2024, gegen 23 Uhr, konnte ein Anwohner im Bereich der Rimsinger Straße beobachten wie eine Person versuchte die Autotüre an seinem PKW zu öffnen. Aufgrund der schnellen Mitteilung konnten zwei Personen durch die Polizei in unmittelbarer Nähe angetroffen und festgenommen werden. Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Männer algerischer ...

mehr