Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Staufen im Breisgau: 23-Jähriger von Zug erfasst

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Samstag, 3. August 2024, kam es in Staufen im Breisgau zu einem schweren Bahnunfall. Nach aktuellem Ermittlungsstand befand sich ein 23-Jähriger gegen 1:35 Uhr aus bislang unbekannten Gründen im Gleisbereich auf Höhe eines Campingplatzes in der Münstertäler Straße, als er von einem durchfahrenden Zug erfasst wurde.

Beim dem Unfall erlitt der junge Mann schwerste Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Triebfahrzeugführer und die rund 80 Fahrgäste blieben nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt.

Die Bahnstrecke war zwischen Staufen und Münstertal für mehrere Stunden gesperrt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

