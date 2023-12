Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Desloch (ots)

Sattelschlepper bleibt an Hauswand hängen. Am Dienstagabend beschädigte ein LKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug eine Hausecke in der Hauptstraße und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach Zeugenaussagen habe ein Sattelzug den Unfall im Zeitraum zwischen 17:05 Uhr und 18:00 Uhr verursacht. Zur weiteren Klärung des Vorfalles sucht die Polizei Lauterecken mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06382-9110 erbeten. |pilek

