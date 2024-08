Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Feuerwehreinsätze in Ennepetal

Am Sonntag, den 11.08.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem vermeintlichen Dachstuhlbrand in die Herrmann- Löns- Straße gerufen. Es wurde um 14:57 Uhr Stadtalarm ausgelöst. Vor Ort stellte es sich raus, dass es sich um Qualm aus einer Solarthermieanlage handelte. Die Drehleiter ist in Stellung gebracht worden, um sich ein genaues Bild von der Lage machen zu können. Zeitgleich kontrollierte der Angriffstrupp mit einem Installateur die Anlage durch ein geöffnetes Dachfenster. Da von der Anlage keine Gefahr ausging konnte der Stadtalarm zurückgenommen werden. Die 11 Feuerwehrfahrzeuge sowie die 56 Feuerwehrleute konnten gegen 15:30 Uhr wieder einrücken. Die Einsatzstelle wurde einem Installateur übergeben.

Um 20:58 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Waldbrand nach Rüggeberg alarmiert. Es rückten die Löschgruppe Rüggeberg , der Löschzug Milspe /Altenvoerde sowie die Hauptamtliche Wache aus. Vor Ort stellte sich heraus, das eine Parkbank brannte. Diese wurde mit ca. 600 Litern Wasser abgelöscht. Die 27 Feuerwehrleute beendeten den Einsatz um 22:13 Uhr.

